К теплу подключены 70% жилых домов Москвы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В столице отопление включено в 70% жилых домов и более 80% социальных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.

"Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток, но, скорее всего, включим быстрее", - добавил заммэра.

28 сентября ПАО "МОЭК" приступило к подаче тепла в социальные объекты и жилые дома столицы. Сообщалось, что подключение к теплу будет производиться поэтапно в течение пяти дней.