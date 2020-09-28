В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" приступило к подаче тепла в социальные объекты и жилые дома, сообщили в пресс-службе компании.

Подключение к теплу будет производиться поэтапно в течение пяти дней.

В первую очередь отопление будет включено в детсадах, школах и больницах, затем в жилых домах и офисных зданиях. Последними будут подключены предприятия торговли и промышленности.

"Работы по подготовке системы централизованного теплоснабжения Москвы были проведены в полном объеме. Это позволило начать подачу отопления на социальные объекты по их заявкам еще до официального старта отопительного сезона. Сейчас мы в плановом режиме переводим систему теплоснабжения в зимний режим работы, что позволит обеспечить комфорт в квартирах москвичей при похолодании", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее о старте работ по включению отопления в жилых домах Москвы заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

27 сентября стало известно, что власти столицы приняли решение о досрочном начале отопительного сезона, это объяснили тем, что почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома из-за коронавирусных ограничений.