Эксперт предсказал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве к концу октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве можно ожидать к концу октября, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Мэр Москвы Сергей Собянин объявил до 28 октября режим удаленной работы, я думаю, что это оптимальный срок, когда примерно к этому времени у нас будет стабилизация", - сказал Малеев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он сказал, что наблюдаемый рост выявляемости случаев COVID-19 - "это не плато, а какая-то стабилизация". "Потому что колебания еще будут, будет некоторое повышение в день, чуть больше, чуть меньше", - сказал эксперт.

По его словам, решение мэра Москвы о переводе на удаленную работу до 30% сотрудников позволит снизить уровень заболеваемости.

Малеев также считает, что ситуация в столице не похожа на ту, которая была весной, но призвал соблюдать меры личной предосторожности.

В четверг Собянин подписал указ, согласно которому до 30% сотрудников московских предприятий должны быть переведены на удаленный режим работы. Мэр считает, что "этого будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом".