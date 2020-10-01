С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 5 октября требование к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу становится обязательным, написал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в своем блоге.

Согласно указу, с 5 по 28 октября на "удаленку" должны быть переведены не менее 30% работников в целом, а также все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации", - отмечает мэр.

Требования также не распространяются на медицинские организации, предприятия ОПК, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Мэр Москвы отметил, что после призыва перевести на "удаленку" всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является обязательным, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.

"Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме - более 1,5 тысяч человек", - подчеркнул Собянин. Он также сообщил, что доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Доля пациентов старше 65 лет выросла до 20-25%, в то время как летом она составляла меньше 15%.

Собянин выразил надежду, что принятых мер будет достаточно для того, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Москве зафиксированы 2 424 случая заражения коронавирусом - это максимум за четыре месяца. Среди новых пациентов 13,6% - дети, днем ранее их доля составляла 16,2%. Весной и летом доля детей среди заболевших коронавирусом обычно не превышала 10%.

24 сентября была преодолена психологическая отметка в тысячу заболевших за сутки.

Ранее москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями попросили по возможности оставаться дома с 28 сентября. Штрафовать за выход из дома не будут, социальные карты пенсионеров также решили не блокировать.