Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 5 октября требование к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу становится обязательным, написал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в своем блоге.

Согласно указу, с 5 по 28 октября на "удаленку" должны быть переведены не менее 30% работников в целом, а также все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации", - отмечает мэр.

Требования также не распространяются на медицинские организации, предприятия ОПК, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Мэр Москвы отметил, что после призыва перевести на "удаленку" всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является обязательным, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно.

"Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме - более 1,5 тысяч человек", - подчеркнул Собянин. Он также сообщил, что доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Доля пациентов старше 65 лет выросла до 20-25%, в то время как летом она составляла меньше 15%.

Собянин выразил надежду, что принятых мер будет достаточно для того, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Москве зафиксированы 2 424 случая заражения коронавирусом - это максимум за четыре месяца. Среди новых пациентов 13,6% - дети, днем ранее их доля составляла 16,2%. Весной и летом доля детей среди заболевших коронавирусом обычно не превышала 10%.

24 сентября была преодолена психологическая отметка в тысячу заболевших за сутки.

Ранее москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями попросили по возможности оставаться дома с 28 сентября. Штрафовать за выход из дома не будут, социальные карты пенсионеров также решили не блокировать.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва

Новости

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Пандемия коронавируса

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

МКАД остался самой опасной московской трассой

Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');