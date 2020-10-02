Закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро откроют досрочно

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро от "Молодежной" до "Парка Победы" откроется в субботу, 3 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хорошие новости для тех, кто пользуется синей веткой метро. Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от "Молодежной" до "Парка Победы", - написал Собянин в твиттере в пятницу.

Ранее сообщалось, что участок "синей" ветки столичного метро закрылся с 26 сентября по 5 октября для строительства Большой кольцевой линии.

Собянин напомнил, что решение о закрытии принималось для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии и строительства станции "Кунцевская".

"Когда тоннелепроходческий щит подходит близко к действующим линиям, нужно останавливать движение поездов. Это необходимо для безопасности пассажиров", - добавил Собянин.