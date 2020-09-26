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Участок Арбатско-Покровской линии метро закрылся по 5 октября

На западе Москвы для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро от "Молодежной" до "Парка Победы" временно закрывается в связи со строительством Большой кольцевой линии, сообщил Московский метрополитен в своем твиттере.

В подземке призвали пассажиров пользоваться Филевской линией метро, МЦД и наземным транспортом.

В связи с закрытием участка линии метро в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного общественного транспорта. Движение для автомобилистов в этих районах будет ограничено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Москва Московский метрополитен ЦОДД Арбатско-Покровская линия

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