Участок Арбатско-Покровской линии метро закрылся по 5 октября

На западе Москвы для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU -Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро от "Молодежной" до "Парка Победы" временно закрывается в связи со строительством Большой кольцевой линии, сообщил Московский метрополитен в своем твиттере.

С 26 сентября и до 5 октября будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии от "Молодёжной" до "Парка Победы" для строительства Большой кольцевой линии. Пользуйтесь МЦД и регулярными маршрутами наземного транспорта.

Полный список альтернативных маршрутов: https://t.co/aLqIZhtYcR pic.twitter.com/OdNpqzm1Ww — Московское метро (@MetroOperativno) September 25, 2020

В подземке призвали пассажиров пользоваться Филевской линией метро, МЦД и наземным транспортом.

В связи с закрытием участка линии метро в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного общественного транспорта. Движение для автомобилистов в этих районах будет ограничено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.