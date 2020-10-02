Суд не арестовал обвиняемого в растрате замначальника СИЗО -5 Москвы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы отказал в заключении под стражу замначальника следственного изолятора номер 5, известного как "Водник", обвиняемого в крупной растрате.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова.

Мацкевич был задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата в крупном размере). Ему уже предъявлено обвинение.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" осведомлённый источник, растрата подполковника Мацкевича выразилась в хищении продуктов СИЗО. По данным источника, речь идет о продуктах на сумму 15 тыс. рублей.

В СИЗО-5 в настоящее время ожидает апелляции на свой приговор актер Михаил Ефремов, который был приговорен к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП со смертельным исходом.