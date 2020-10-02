Замначальника СИЗО-5 Москвы задержан по подозрению в хищении продуктов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Столичные следователи заподозрили замначальника следственного изолятора номер 5, известного как "Водник", в крупной растрате.

Как рассказал "Интерфаксу" осведомлённый источник, замнчальника СИЗО задержан.

"Сергей Мацкевич задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о хищении продуктов СИЗО.

В настоящее время столичные следователи вышли в суд с ходатайством об аресте задержанного.

В СИЗО-5 в настоящее время находится актер Михаил Ефремов, который был приговорен к 8 годам колонии общего режима за пьяное ДТП со смертельным исходом.