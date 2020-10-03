Автосалон BMW в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - За нарушения перчаточно-масочного режима автосалону BMW на севере Москвы грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Как сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов, речь идет о салоне на ул. Зорге, д.17.

"В ходе обследования выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров", - рассказал Каюмов журналистам.

По его слови, в отношении автосалона будут применены штрафные санкции.

Ранее сообщалось, что ночной клуб Gipsy в Москве может получить штраф до 500 тыс. рублей за несоблюдение социальной дистанции.