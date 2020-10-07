Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

В Москве задержаны два участника группы Pussy Riot

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве задержали двух участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

По его информации, к задержанным в ОВД Басманный выехал адвокат.

Кроме того, полицейские пришли к еще одному участнику группы Александру Софееву.

Утром в среду Pussy Riot провели акцию, вывесив радужные ЛГБТ-флаги на ряде зданий в центре Москвы, в которых располагаются государственные учреждения.

Москва Pussy Riot

Новости

Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве вынесен первый приговор по статье о преступной иерархии

Пандемия коронавируса

В Москве посетителей трех ТЦ оштрафуют за отсутствие масок

В Москве посетителей трех ТЦ оштрафуют за отсутствие масок

За сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Ракова объяснила рост случаев COVID в Москве несоблюдением масочного режима

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы заявили, что речи о новом пропускном режиме пока нет

В мэрии Москвы заявили, что речи о новом пропускном режиме пока нет
Пандемия коронавируса

Компаниям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на "удаленке"

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров
Пандемия коронавируса

В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19

В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19
Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');