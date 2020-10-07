В Москве задержаны два участника группы Pussy Riot

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве задержали двух участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

По его информации, к задержанным в ОВД Басманный выехал адвокат.

Кроме того, полицейские пришли к еще одному участнику группы Александру Софееву.

Утром в среду Pussy Riot провели акцию, вывесив радужные ЛГБТ-флаги на ряде зданий в центре Москвы, в которых располагаются государственные учреждения.