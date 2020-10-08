Задержанных участников Pussy Riot отпустили из ОВД под обязательство о явке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, задержанных за проведение акций в центре Москвы, отпустили из отделения полиции с обязательством о явке, сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов.

"Отпустили с обязательством о явке", - сказал Гильманов. Он отметил, что задержанных будут привлекать к ответственности за несанкционированный пикет (20.2 КоАП РФ).

Как сообщалось, утром в среду Pussy Riot провели акцию, вывесив радужные ЛГБТ-флаги на ряде зданий в центре Москвы, где располагаются государственные учреждения.