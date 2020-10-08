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В Москве задержаны две участницы Pussy Riot

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Москве продолжаются задержания участников группы Pussy Riot, которая в минувшую среду, 7 октября, вывесила радужные ЛГБТ-флаги на ряде зданий госучреждений в центре российской столицы.

В четверг задержана участница группы Ника Никульшина, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Сергей Тельнов. "Еду к ней в ОВД "Мещанский", - сказал он.

Другую участницу группы Марию Алехину задержали на выходе с телеканала "Дождь", о чем сообщили журналисты. 7 октября задержали еще двоих участников Pussy Riot - Василия Андрианова и Елизавету Дидерих.

Кроме того, полицейские пришли к дому участника Pussy Riot Александра Софеева. Позднее задержанных Андрианова и Дидерих отпустили из отдела под обязательство о явке для составления протокола по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

Сотрудники правоохранительных органов также приходили домой к матери Марии Алехиной и муниципальному депутату Люсе Штейн.

Pussy Riot Москва Сергей Тельнов Ника Никульшина Мария Алехина

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