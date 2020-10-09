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Участника Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток

Участника Pussy Riot Софеева арестовали на 30 суток
Архивное фото
Фото: Екатерина Сычков/URA.RU/TАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отправил под административный арест на 30 суток участника проекта Pussy Riot Александра Софеева за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Софеев признан судом виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), уточнил в разговоре с агентством его адвокат Василий Кушнир.

Несколько участников Pussy Riot провели акцию, вывесив радужные ЛГБТ-флаги на зданиях госучреждений в центре Москвы 7 октября. Акция была посвящена борьбе с гомофобией. После этого несколько участников Pussy Riot были задержаны.

Pussy Riot Александр Софеев

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