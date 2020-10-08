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Отделение банка в Москве опечатали из-за нарушения "антиковидных" мер

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Работа отделения "Альфа-банка" в районе Марьино приостановлена из-за нарушений мер профилактики COVID-19, сообщил ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов в четверг.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с ОАТИ (объединения административно-технических инспекций) обследовали отделение "Альфа-банка", расположенное по адресу ул. Люблинская, д. 171, и выявили "комплексные нарушения" мер по предотвращению распространения коронавируса, сказал Павлов журналистам.

По его информации, в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, при входе посетителям не измеряют температуру, в местах общего пользования отсутствуют кожные антисептики.

"Кроме того, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Отделение банка не представило запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств", - подчеркнул представитель Роспотребнадзора.

Павлов заявил, что двери отделения банка опечатаны, возбуждено дело по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

"За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд", - добавил он.

Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Альфа-банк Москва Роспотребнадзор Роман Павлов Коронавирус

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