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Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на офисы в Москве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объем сделок на рынке офисной недвижимости в столице достиг минимума за последние 14 лет, сообщили в пятницу в консалтинговой компании JLL.

"Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в третьем квартале 2020 года на офисном рынке Москвы, снизился более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным показателем 2019 года и составил 149 тыс. кв. м. Это минимальное квартальное значение с 2006 года", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в целом за девять месяцев года объем сделок с офисами достиг 622 тыс. кв. м, но по итогам года впервые с 2009 года не превысит 1 млн кв. м.

"Небольшие компании, арендовавшие площади в бизнес-центрах классов В+/-, ввиду ухудшения экономических условий, стали сокращать затраты на аренду и отказываться от занимаемых площадей. Часть крупных компаний, арендующие более 5 тыс. кв. м в высококачественных зданиях в премиальных локациях, вследствие перевода части работников на удаленную работу, также стараются оптимизировать расходы на аренду, предлагая часть своих площадей в субаренду", - отметил руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев.

По данным экспертов, наибольшую долю офисных сделок в третьем квартале года совершили компании, предоставляющие бизнес-услуги (60% от общего объема). Также активнее других в сделках участвовали компании сферы услуг (11%), банки и финансовые организации (10%).

Аналитики добавили, что к настоящему времени в Москве вырос объем сделок аренды в гибких пространствах (офисные пространства с возможностью быстрой трансформации под нужды компании). Всего в третьем квартале было арендовано 18 тыс. кв. м таких площадей. Крупнейшими сделками стали аренда Сбербанком гибкого офиса от оператора Manufaqtury в бизнес-центре Poklonka Place и аренда девелоперской компанией "ФСК" flex-пространства у оператора Space 1 в БЦ "Мидланд Плаз" на Старом Арбате.

"Учитывая растущий спрос на сервисные офисы и гибридные пространства, сетевые операторы продолжают активно открывать новые площадки. Так до конца 2021 года заявлено к открытию около 60 тыс. кв. м новых гибких офисов, и еще 82 тыс. кв. м площадей анонсировано в формате built-to-suit (строительство под требования клиента - ИФ) при наличии арендатора", - отметили эксперты.

JLL Москва

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