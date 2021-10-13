Спрос на офисы в Москве побил восьмилетний рекорд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - За первые три квартала 2021 года общий объем сделок на офисном рынке Москвы стал максимальным за восемь лет и составил почти 1 млн кв. м, говорится в отчете компании JLL.

"Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в третьем квартале 2021 года на офисном рынке Москвы, вырос в 2,4 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 347 тысяч кв. м. В целом за январь-сентябрь 2021 года показатель достиг 996 тысяч кв. м, что является максимальным значением среди сопоставимых периодов с 2013 года", - пишут аналитики.

По итогам года они ожидают спроса на уровне 1,2-1,3 млн кв. метров, несмотря на очередную волну коронавируса.

Значительный вклад в рост показателей внесли крупные сделки IT-компаний: "Яндекса", структур Сбера, Ozon и др., особенно это заметно по падению уровня вакансии в "Москва-Сити" до 3,8%.

Также в JLL отмечают высокий спрос на гибкие офисные пространства. За январь-сентябрь текущего года объем сделок на столичном рынке составил 78 тысяч кв. метров, из них почти треть пришлась на аренду Ozon в "Искра-парке".

"По итогам 2021 года объем сделок в гибких офисных пространствах столицы может достигнуть 100 тысяч кв. м, что будет соответствовать 7-8% от совокупного спроса на офисном рынке Москвы", - надеются в JLL.

Объем ввода новых офисных площадей в третьем квартале составил 54 тысяч кв. м по уточненным данным, итоговый за девять месяцев - 498 тысячи кв. м. Аналитики ожидают ввода еще 144 тысячи кв. метров в четвертом квартале, причем более 80% из них придется на объекты класса А.

"В 2022 году мы ожидаем появления на рынке сопоставимого объема - около 640-650 тысчс кв. м", - отметил руководитель отдела исследований компании JLL в России Владислав Фадеев.

Уровень вакансии снизился за третий квартал на 1 п.п. и составил 11,8%, причем чем выше класс офисов, тем меньше доля свободных площадей. Ставки аренды при этом остались прежними: 35-55 тысяч рублей за кв. метр в год в премиальных зданиях, 20-40 тысяч рублей в комплексах класса А, 10-25 тысяч рублей - класс В+.