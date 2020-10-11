Еще трое пострадали в аварии с погибшим на Кутузовском проспекте

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновения пяти транспортных средств на Кутузовском проспекте в Москве пострадали три человека, один погиб, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

"По предварительной информации на 7 км Кутузовского проспекта по направлению в центр произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, один человек погиб, трое пострадали", - сказали в пресс-службе управления.

Там отметили, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее информированный источник агентства сообщал, что легковушка врезалась в карету "скорой помощи" на Кутузовском проспекте, один человек погиб.

"Машина марки BMW столкнулась с автомобилем "скорой помощи". Водитель BMW погиб, водитель скорой - пострадал", - сказал он "Интерфаксу".

По данным источника, на данный момент движение на участке затруднено.