Задержанную за участие в акции Pussy Riot депутата Штейн отпустили из полиции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили протокол на муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн, участвовавшую в акции Pussy Riot против гомофобии. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов во вторник.

"Штейн из отделения полиции отпустили, составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания)", - отметил адвокат.

Муниципальный депутат была задержана у дверей ее квартиры за акцию в поддержку ЛГБТ 7 октября.

Кроме того, как сообщалось ранее во вторник, около Мосгорсуда задержали активиста Темуужина Самбуудаваагийна также принимавшего участие в акции против гомофобии.

9 октября Мещанский суд Москвы назначил административный арест сроком на 30 суток другому участнику акции - Александру Софееву. Он был признан виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Несколько участников Pussy Riot были задержаны после того, как вывесили радужные ЛГБТ-флаги на зданиях госучреждений в центре Москвы 7 октября. Акция посвящалась борьбе с гомофобией.