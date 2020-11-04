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В Москве задержали двух участниц Pussy Riot

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Двух участниц группы Pussy Riot - Марию Алехину и Маргариту Флорес - задержали в среду в Москве около станции метро "Нахимовский проспект", сообщила Алехина.

"Были задержаны на выходе из магазина. Находимся в дежурной части ОВД по Академическому району", - сказала Алехина "Интерфаксу".

По ее словам, причины задержания неизвестны. Вместе с ними задержаны еще два человека.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что 7 октября участники группы Pussy Riot устроили акцию против гомофобии и вывесили радужные ЛГБТ-флаги на зданиях госучреждений Москвы.

В течение нескольких дней после этого были задержаны восемь участников акции, в отношении Темуужина Самбуудаваагийна (Тим Бесцвет) был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Также были задержаны Александр Софеев, Алан Леонгард, Елизавета Дидерих, Василий Андрианов, Мария Алехина и Вероника Никульшина, а также Мария Тимофеева.

Софеева арестовали на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях.

Москва Pussy Riot Мария Алехина Маргарита Флорес

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