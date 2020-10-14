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Большой Московский цирк отменил часть спектаклей из-за COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Большой Московский цирк отменил четыре спектакля в октябре из-за снижения объема продаж в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе цирка в среду.

"Роспотребнадзор ужесточил требования по коронавирусу - школьники переведены на дистанционное обучение, а категория граждан 65+ без необходимости не могут покидать дома. Именно этот пласт людей больше всего подвержен риску заражения коронавирусной инфекции. Традиционно наш зритель - это семейная аудитория, которая сейчас, из-за введения новых требований, перестала ходить в цирк. У нас резко снизились объемы продаж", - сообщили в пресс-службе.

Так, отменены четыре спектакля, запланированные на 21, 23, 28 и 30 октября.

Большой Московский цирк считается крупнейшим цирком в Европе. Он расположен в Москве у пересечения проспекта Вернадского с Ломоносовским проспектом. Был открыт в 1971 году. Зрительный зал вмещает 3,4 тыс. человек.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Большой Московский цирк Москва Коронавирус

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