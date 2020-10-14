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Москва за 10 лет направила на доплаты к пенсиям более 1,1 трлн рублей

Средний размер доплат к пенсиям в Москве в 2020 году составит 6 313 рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Расходы бюджета Москвы на региональные доплаты с 2010 года составили 1 трлн 123 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в среду.

"Москва осуществляет региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве больше 10 лет, до величины городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров. В 2010 году городской социальный стандарт был установлен в размере 10 275 рублей, в 2020 году его размер составляет уже 19 500 рублей", - сказал Ефимов.

По его словам, на надбавки к пенсиям в 2010 году было направлено 91,4 млрд рублей, в 2019 году - 148,1 млрд рублей.

Последний раз размер городского социального стандарта был повышен в 2019 году - на 2 тыс. рублей.

Глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов уточнил, что в текущем году расходы столичного бюджета на региональные доплаты к пенсиям в бюджете Москвы запланированы в объеме 157,4 млрд рублей, их получат более 2 млн человек.

Средний размер доплат от города составит 6 313 рублей, уточнил он.

Он также сообщил, что на реализацию госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в январе-сентябре 2020 года было направлено 415,6 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поддержку от города в различной форме получают более 4,5 млн москвичей: многодетные семьи, инвалиды, сироты, участники войн, ветераны, малообеспеченные семьи и другие социально незащищенные граждане.

Помимо этого, 52 категории горожан имеют право на льготы и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на которые в этом году выделили 47,4 млрд рублей без учета федеральных субвенций.

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