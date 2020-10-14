Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Пенсионерам, живущим в Москве менее 10 лет, повысят минимальную пенсию в 2021 г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий увеличение минимальной пенсии в Москве в следующем году для граждан, зарегистрированных в столице менее 10 лет.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты приняли проект закона Москвы "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год".

Предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей. В настоящее время минимальный размер пенсии в Москве составляет 12 578 рублей.

Как сказала на заседании докладчик депутат Людмила Гусева, данный законопроект касается пенсионеров, которые имеют место жительства в столице менее 10 лет.

По ее словам, таких пенсионеров в столице сейчас 71 тысяча человек. "Значение прожиточного минимума мы в этом документе увеличиваем и доводим до 13 496 рублей, в расчете на годовую прогнозную численность 85 тысяч человек",- сказала депутат .

Москва

Новости по теме

Новости

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Пандемия коронавируса

Студенты будут преподавать в школах Москвы вместо пожилых учителей

Пандемия коронавируса

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

Пандемия коронавируса

Столичные суды вновь вводят ограничения из-за COVID-19

Количество смертей от COVID-19 в Москве почти достигло июньского пика

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');