Пенсионерам, живущим в Москве менее 10 лет, повысят минимальную пенсию в 2021 г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла законопроект, предусматривающий увеличение минимальной пенсии в Москве в следующем году для граждан, зарегистрированных в столице менее 10 лет.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты приняли проект закона Москвы "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год".

Предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей. В настоящее время минимальный размер пенсии в Москве составляет 12 578 рублей.

Как сказала на заседании докладчик депутат Людмила Гусева, данный законопроект касается пенсионеров, которые имеют место жительства в столице менее 10 лет.

По ее словам, таких пенсионеров в столице сейчас 71 тысяча человек. "Значение прожиточного минимума мы в этом документе увеличиваем и доводим до 13 496 рублей, в расчете на годовую прогнозную численность 85 тысяч человек",- сказала депутат .