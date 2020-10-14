В Москве внедрена система видеоконференцсвязи для дистанционной учебы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московские школы технически полностью готовы к переходу на дистанционное образование, в платформу "Московская электронная школа" внедрена функция видеоконференцсвязи, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы полгода не теряли зря и внедрили сейчас в систему, в платформу "Московская электронная школа" внутреннюю видеоконференцсвязь, которая позволяет вести дистанционно уроки уже из МЭШ в связке, как с расписанием, так и со школьным дневником", - сказала Ракова в эфире Первого канала в среду.

По ее словам, "как в мобильной версии, так и в обыкновенной версии (электронного) школьного дневника для того, чтобы подключиться к уроку, достаточно нажать кнопку в дневнике "Подключиться к видеоуроку"".

Ракова отметила, что еще весной во время введенных из-за коронавируса дистанционных занятий ни одна образовательная платформа не была готова к тому, чтобы массово переходить на дистанционное образование. "Учителям и родителям пришлось оперативно пользоваться теми сервисами и инструментами, которые, в принципе, были на рынке. И это был такой хаотичный, неорганизованный процесс", - сказала чиновница.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса отправил школьников 6-11 классов на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября, ученики 1-5 классов продолжат обучение в очной форме.