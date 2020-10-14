Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

В Москве внедрена система видеоконференцсвязи для дистанционной учебы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московские школы технически полностью готовы к переходу на дистанционное образование, в платформу "Московская электронная школа" внедрена функция видеоконференцсвязи, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы полгода не теряли зря и внедрили сейчас в систему, в платформу "Московская электронная школа" внутреннюю видеоконференцсвязь, которая позволяет вести дистанционно уроки уже из МЭШ в связке, как с расписанием, так и со школьным дневником", - сказала Ракова в эфире Первого канала в среду.

По ее словам, "как в мобильной версии, так и в обыкновенной версии (электронного) школьного дневника для того, чтобы подключиться к уроку, достаточно нажать кнопку в дневнике "Подключиться к видеоуроку"".

Ракова отметила, что еще весной во время введенных из-за коронавируса дистанционных занятий ни одна образовательная платформа не была готова к тому, чтобы массово переходить на дистанционное образование. "Учителям и родителям пришлось оперативно пользоваться теми сервисами и инструментами, которые, в принципе, были на рынке. И это был такой хаотичный, неорганизованный процесс", - сказала чиновница.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин в связи с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса отправил школьников 6-11 классов на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября, ученики 1-5 классов продолжат обучение в очной форме.

Анастасия Ракова Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту

Комплекс на месте киноцентра "Соловей" построят по новому проекту
Экономический кризис

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

Пандемия отсрочила открытие половины новых ТЦ в Москве

В Москве таксист погиб после падения на автомобиле в Яузу

Пандемия коронавируса

Студенты будут преподавать в школах Москвы вместо пожилых учителей

Пандемия коронавируса

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

В Москве за сутки скончались 52 пациента с коронавирусом

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

Пандемия коронавируса

Столичные суды вновь вводят ограничения из-за COVID-19

Количество смертей от COVID-19 в Москве почти достигло июньского пика

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость

В Москву-реку из коллектора попала неизвестная зеленая жидкость
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');