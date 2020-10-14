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Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение

Учеников 6-11 классов в Москве переведут на дистанционное обучение
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ученики старших классов московских школ с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, учащиеся младших классов (с первого по пятый) продолжат учиться очно, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте столичной мэрии в среду.

Таким образом, ученики 6 - 11 классов после окончания двухнедельных каникул будут учиться дистанционно. При этом с 19 октября возобновляется посещение школ обучающимися 1 - 5 (включительно) классов. Это касается образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляют два органа исполнительной власти города Москвы.

Частным и спортивным школам также рекомендовано перевести занятия для старшеклассников в дистанционный формат.

Кроме того, с 19 октября до 1 ноября устанавливаются каникулы для обучающихся по дополнительным образовательным программам, также приостанавливается работа детских досуговых центров и кружков.

Согласно указу, действие социальных карт для учащихся старших классов приостанавливается до 1 ноября.

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