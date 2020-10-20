Еще 63 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6058 до 6121.

"В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 372 628 случаев коронавируса, вылечились 277 608 пациентов.