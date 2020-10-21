Что случилось этой ночью: среда, 21 октября

Открытие временных госпиталей в Москве, потеря 85 млн рабочих мест из-за технологий, активность на российском полигоне

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19. Во временные госпитали поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения заболевания. За сутки в Москве скончались 63 человека с коронавирусом.

- ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий. При этом, за тот же период может появиться порядка 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми, машинами и алгоритмами.

- CNN заметил активность на полигоне РФ для испытаний ракет "Буревестник". Ранее, по информации CNN, этот полигон закрывали, однако теперь, судя по фото, его снова могут начать использовать по назначению.

- Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли. Osiris-REx коснулся поверхности астероида для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Вся операция заняла около 10 секунд.