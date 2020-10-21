Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.10В России 1 447 335+15 700В мире 40 729 251+333 724

Что случилось этой ночью: среда, 21 октября

Открытие временных госпиталей в Москве, потеря 85 млн рабочих мест из-за технологий, активность на российском полигоне

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19. Во временные госпитали поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения заболевания. За сутки в Москве скончались 63 человека с коронавирусом.

- ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий. При этом, за тот же период может появиться порядка 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей между людьми, машинами и алгоритмами.

- CNN заметил активность на полигоне РФ для испытаний ракет "Буревестник". Ранее, по информации CNN, этот полигон закрывали, однако теперь, судя по фото, его снова могут начать использовать по назначению.

- Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли. Osiris-REx коснулся поверхности астероида для захвата породы с помощью руки-манипулятора длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Вся операция заняла около 10 секунд.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн

NYT указала на наличие счета в КНР у Трампа

NYT указала на наличие счета в КНР у Трампа

ФБР не увидело причастности РФ к публикации писем сына Байдена

Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Трамп пригрозил опубликовать интервью телеканалу CBS до эфира

Космический аппарат забрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

ВЭФ спрогнозировал потерю 85 млн рабочих мест к 2025 г. из-за новых технологий

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира

Google впервые за восемь лет вышел из топ-3 самых дорогих брендов мира
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила об отступлении азербайджанских сил на юге Карабаха

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');