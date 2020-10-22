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Ефремов обвинил своего бывшего адвоката Пашаева в саморекламе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов в апелляционной жалобе на приговор указал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался пиаром, а не его защитой, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Пашаев не получал разрешение на интервью, считаю, что он занимался саморекламой", - зачитала судья в Мосгорсуде апелляционную жалобу актера.

Ефремов в жалобе также отмечает, что Пашаев "оказывал на него давление" и заставил его выбрать сомнительную тактику с непризнанием вины.

Дело о смертельном ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск старшего сына погибшего Сергея Захарова - Виталия Захарова - и назначил ему компенсацию в размере 800 тыс. рублей. Ефремов уже выплатил эту сумму.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

После приговора в апелляционной жалобе артист сообщил, что признает вину, раскаивается в содеянном и что его позиция была обусловлена давлением адвоката.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе из-за поведения Пашаева, представлявшего интересы Ефремова, а также тактики защиты, которую он избрал. В апелляции актера представляет новая команда защитников.

Хроника 08 июня – 22 октября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Эльман Пашаев

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