Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии

Актер Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до 7,5 лет.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, в остальном приговор оставлен без изменений.

Суд посчитал смягчающим обстоятельством выплату компенсации потерпевшим.

Защита артиста просила Мосгорсуд назначить Ефремову условное наказание, поскольку он полностью признал вину и раскаялся, а также выплатил всем потерпевшим по уголовному делу компенсацию в размере 4 млн рублей - каждому по 1 млн рублей.

Представители потерпевших заявляли, что не верят в искренность раскаяния Ефремова и в то, что его экс-адвокат Эльман Пашаев заставил его отказаться от вины. Прокурор эту позицию поддержал.

Сам артист утверждал, что во всем виноват бывший защитник, который оказывал на него давление, а во время судебного процесса толкал его ногой ради "правильных" ответов. "Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашел меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор и убедил меня отказаться от признательных показаний (...) Я хотел пойти на особый порядок. Самое ужасное, что делал Пашаев, - это оскорбительные речи в сторону потерпевших. Я несколько раз просил своего адвоката этого не делать", - сказал Ефремов.

Приговор

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.