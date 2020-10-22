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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
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В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Еще 62 человека с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом в четверг.

Общее число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 6 187 до 6 249.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 66 человек от COVID-19.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 381 430 случаев заражения COVID-19, выздоровели 282 492 человека.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Москва Коронавирус

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