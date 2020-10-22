Более 60 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 66 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

По словам собеседника агентства, этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня. Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 6121 до 6187.

Сутками ранее от вируса в городе скончались 63 человека.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 377 017 случаев заражения COVID-19, 279 973 человека вылечились от инфекции.

Посетителей трех торговых центров на севере Москвы в среду оштрафовали за отсутствие масок.