Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавируса в Москве замедляется, взрывного роста заболеваемости нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. (...) Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Мэр столицы отметил, что "по ряду показателей динамика была где-то в районе 50-60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше".

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается с сентября. За минувшие сутки в Москве зарегистрированы 5 478 случаев заражения - это максимум за осень. Накануне стало известно о 4 413 заболевших, в среду были зарегистрированы 4 389 новых пациентов, во вторник - 4 999, в понедельник - 5 376.