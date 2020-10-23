Число случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 17 тысяч

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 17 340 новых случаев в 85 регионах - это рекорд за весь период пандемии, следует из обнародованных в пятницу данных оперативного штаба.

В Москве зарегистрированы 5 478 случаев заражения - это максимум за осень. Выздоровели 2 779 человек, 62 скончались.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца прирост увеличился с 5 до 10 тысяч к началу октября, за две недели достиг 15 тысяч случаев. На текущей неделе, 20 октября, число новых случаев превысило 16 тысяч. 21 и 22 октября отмечалось некоторое снижение - до 15 700 и 15 971 случая соответственно.

За сутки выздоровели 11 263 пациента, умерли 283 человека. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 525 человек, вылечились 1 млн 119 тыс. 251 человек.

Заболеваемость в регионах

За сутки в Санкт-Петербурге выявлены 710 случаев COVID-19, в Московской области - 472, в Нижегородской области - 366, в Ростовской и Свердловской областях - по 299. Кроме того, на Архангельскую область пришлись 263 случая заражения, на Красноярский край - 259, на Воронежскую область - 256, на Республику Алтай - 219, на Забайкальский край -219, на Бурятию - 207.

Также в Крыму зарегистрированы 205 новых пациентов, в Алтайском крае - 204, в Саратовской области -198, в Республике Коми - 197, в Иркутской области - 195, в Ханты-Мансийском АО - 194, в Волгоградской области - 192, в Ульяновской области - 190. Еще 184 случая выявлены в Томской области, 181 - в Омской области, по 180 - в Мурманской области и Ставропольском крае, 179 - в Якутии. На Кемеровскую и Новосибирскую области пришлись 175 случаев заболевания, на Ямало-Ненецкий АО - 174, на Пензенскую область - 172, на Оренбургскую область - 171, на Хабаровский край - 170, на Пермский край и Самарская область - по 144, на Тюменскую область - 141, на Кировскую область - 139, на Брянскую область -138, на Ленинградскую область -133, на Приморский край - 130, на Удмуртию - 125, на Карелию - 124, на Тверскую область - 122.

В Орловской и Челябинской области - по 117 новых случаев, в Краснодарском крае - 112, в Ярославской области - 111, в Ивановской области и Хакасии - по 107, в Амурской области - 106, в Рязанской области - 105, в Курской области - 103, в Астраханской области - 102, в Костромской области - 101.

В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.