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В Москве простились с протоиереем Димитрием Смирновым

В Москве простились с протоиереем Димитрием Смирновым
Фото: Павел Скрыльников/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собралось в пятницу в храме Христа Спасителя на отпевание протоиерея Димитрия Смирнова, почетного главы патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Накануне гроб с телом отца Димитрия был перенесен в кафедральный храм, где панихиду по почившему священнику совершил глава Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата епископ Наро-Фоминский Парамон. Всю ночь храм Христа Спасителя был открыт для верующих, которые шли проститься с отцом Димитрием.

Утром отпевание священника возглавил первый викарий патриарха митрополит Воскресенский Дионисий, которому сослужили представители епископата и московского духовенства - в общей сложности более 60 человек.

Обращаясь к присутствующим, глава синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон назвал отца Димитрия "пророком современности".

"Он открыл три детских дома и детей в этих детских домах воспитывал как своих собственных детей. Он защищал женщин, когда говорил об этих несчастных гражданских женах, униженных, чья честь бывает поругана. Он имел не любовь-размазню, когда красивые слова, но мужественную, которая может защищать слабых, угнетенных. В его словах была сила - сила любви", - сказал епископ.

В свою очередь митрополит Дионисий назвал отца Димитрия примером настоящего гражданина и пастыря, который был "живым, настоящим, способным не бояться, способным сострадать и обличать общество". "Церковь не должна быть мягкотелой", - подчеркнул викарий патриарха.

После отпевания гроб с телом был перенесен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Отца Димитрия, который многие годы был настоятелем этой церкви, похоронили за ее алтарем.

О смерти Смирнова в возрасте 69 лет стало известно 21 октября. Весной он переболел коронавирусом и с тех пор проходил реабилитацию.

Димитрий Смирнов

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