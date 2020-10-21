Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Умер протоиерей Димитрий Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Протоиерею было 69 лет. Весной он переболел коронавирусной инфекцией и с тех пор проходил реабилитацию.

В конце августа Синод освободил его от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. Он также оставил должности настоятеля семи храмов Москвы и перестал вести теле- и радиопередачи, вызывавшие неизменный резонанс в обществе.

В конце сентября и в начале октября окружение протоиерея опровергало слухи о его экстренной госпитализации и смерти.