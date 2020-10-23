Собянин заявил, что новых ограничений по COVID-19 в Москве не требуется

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московские власти не собираются вводить новых ограничений в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, в городе уже "меры были предприняты очень серьезные": перевод на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет, более 1 млн людей перешло на "удаленку" и работает из дома, а также школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционный режим обучения.

Собянин отметил, что принимаемые в Москве ограничения "минимально влияют на экономику", но нельзя сказать, чтобы совсем не влияли.

"Потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, передвижение по городу замедляется", - пояснил он.

"Это все равно будет косвенно сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", - сказал столичный градоначальник.