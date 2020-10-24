В России за сутки зарегистрированы 16,5 тыс. случаев COVID-19

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 521 случай в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Накануне в РФ было зарегистрировано 17 340 новых случаев COVID-19.

В Москве суточный прирост составил 4 453 случая заражения - почти на тысячу меньше уровня минувшей пятницы, когда были зарегистрированы 5 478 новых пациентов. Этот показатель стал осенним антирекордом. За сутки в столице вылечились 2 639 человек, 63 человека скончались.

В целом по России за сутки умерли 296 человек, вылечились 11 567 пациентов. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 497 тыс. 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умер 25 821 человек, вылечились 1 млн 130 тыс. 818 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, распределение новых случаев COVID-19 за сутки по субъектам выглядит так: Санкт-Петербург - 713, Московская область - 480, Нижегородская область - 384, Ростовская область - 301, Свердловская область - 273, Архангельская область - 272, Красноярский край - 268, Воронежская область - 265, Забайкальский край -225, Коми - 213.

Кроме того, на Республику Бурятия пришлись 208 случаев заражения, на Алтайский край - 206, на Крым - 204, на Иркутскую область - 201, на Ульяновскую область - 195, на Волгоградскую область - 194, на Республику Алтай -192, на Саратовскую область и Ханты-Мансийский АО - по 191, на Томскую область - 190. Также в Мурманской области выявлены 186 заболевших, в Омской области -185, в Новосибирской области - 179, в Ямало-Ненецком АО и Хабаровском крае - по 178, в Кемеровской области и Якутии - по 177, в Ставропольском крае и Пензенской области - по 175, в Оренбургской области - 171.

Еще 149 случаев пришлись на Пермский край, на Приморский край - 145, на Самарскую область - 143, на Кировскую и Тюменскую области - по 140, на Брянскую область - 139, на Тверскую область -130, на Челябинскую область - 129, на Республику Карелия и Ленинградскую область - 128, на Краснодарский край - 124, на Удмуртию - 123, на Ярославскую область - 117, на Республику Хакасия - 115, на Орловскую область - 114, на Ивановскую и Псковскую области - по 109, на Курскую область - 106, на Астраханскую область - 105, на Амурскую область - 104, на Калужскую и Костромскую области - по 103.

В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.