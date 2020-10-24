Мэрия Москвы сообщила о 178 строящихся домах по программе реновации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - С момента старта программы реновации в Москве уже введено в эксплуатацию 68 домов, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по во вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как он отметил, "программа реновации идет полным ходом".

Бочкарев сказал, что еще 178 домов в настоящее время строятся.

Как подчеркнул заммэра, "важно понимать, что строятся не просто дома, а создается новая городская среда с парками, зонами отдыха и социальными учреждениями".

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв.м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома.