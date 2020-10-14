Степашин заявил о риске выпадения 30 тыс. человек из программы переселения в 2021 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Из-за сокращения финансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ на 10% в текущей версии федерального бюджета на 2021 год в новое жилье не переедут 30 тысяч россиян, заявил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

"Мы все попали под секвестр на 10%. Сокращение финансирования фонда ЖКХ - а цена вопроса там несколько миллиардов рублей - приведет к тому, что 30 тысяч человек, которые уже включены в программу переселения из аварийного жилья, которые уже живут в аварийном жилье, которые знают, что они должны быть переселены, просто выпадают", - сказал Степашин в ходе Всероссийского совещания по развитию сети общественного контроля в сфере ЖКХ.

Он также отметил, что сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы вернуть объемы выделяемых средств к ранее запланированному уровню.

Проект федерального бюджета на 2021 год готовится ко второму чтению, сейчас основные его положения рассматривают профильные комитеты, Совет Федерации, общественные организации и др.

В середине сентября в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Закон о всероссийской реновации также сейчас находится в стадии подготовки ко второму чтению.

С 2019 года переселение россиян осуществляется в рамках приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживают около 530 тыс. россиян.