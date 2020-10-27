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Коммунальные службы ликвидировали масляное пятно на Москве-реке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Последствия разлива загрязняющего вещества на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко устранено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосводостока" во вторник.

"Спецсудно ГУП "Мосводосток", прибывшее на место разлива небольшого маслянистого пятна по адресу: набережная Тараса Шевченко, д. 31 , оперативно обработало сорбирующим средством поверхность загрязнения", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в настоящее время на поверхности Москвы-реки в районе набережной Тараса Шевченко масляных пятен не наблюдается. Представитель предприятия не уточнил причины загрязнения реки.

Ранее СМИ сообщили о пленке из мусора и нефтепродуктов, которая образовалась на одном из участков Москвы-реки.

Это второй случай загрязнения главной водной артерии столицы за последний месяц. В районе Пречистенской набережной 12 октября произошел выброс мутно-зеленой жидкости, которая, по словам главы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, могла быть водоэмульсионным красителем.

По факту инцидента было возбуждено административное дело, власти столицы заявили, что ущерба Москве-реке нанесено не было.

Москва Москва-река Мосводосток

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