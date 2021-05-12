В Москве-реке в районе Музеона и ЦДХ обнаружили масляное пятно

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Утром в среду в Москве на поверхности Москвы-реки в районе Водоотводного канала службы "Мосводостока" обнаружили масляное пятно. Об этом сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Пятно нашли около 8 утра. К 9:30 сотрудники "Мосводостока" завершали обработку поверхности воды сорбентом, нейтрализующим загрязнения, там, где было пятно и выше по течению - в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных.

Источник загрязнения в сообщении не назван.