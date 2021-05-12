Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

В Москве-реке в районе Музеона и ЦДХ обнаружили масляное пятно

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Утром в среду в Москве на поверхности Москвы-реки в районе Водоотводного канала службы "Мосводостока" обнаружили масляное пятно. Об этом сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Пятно нашли около 8 утра. К 9:30 сотрудники "Мосводостока" завершали обработку поверхности воды сорбентом, нейтрализующим загрязнения, там, где было пятно и выше по течению - в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных.

Источник загрязнения в сообщении не назван.

Москва Мосводосток Москва-река Водоотводный канал

Новости по теме

Новости

Движение на синей ветке московского метро нарушено из-за пассажира на пути

В Москве урегулировали вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров

Май в Москве уже перевыполнил норму по осадкам

В московском метро прервано движение от "Молодежной" до "Киевской"

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление

В Москве прошел салют в честь Дня Победы

В Москве прошел салют в честь Дня Победы

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы начался в Москве

Погода позволит провести авиационную часть победы в Москве

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');