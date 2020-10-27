Общественники сочли детей самыми подготовленными к "дистанционке"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российская столица показала хорошие результаты онлайн-обучения, считают в Общественной палате Москвы.

"Хочется отметить, что, в первую очередь, онлайн-образование не вызывает страха ни у кого. Наши дети оказались самые подготовленные и не выпали из образовательного процесса", - сказала председатель комиссии по образованию и науке столичной Общественной палаты Мария Лазутова в ходе онлайн-конференции.

"На сегодняшний день для нас главным вопросом остается - как построить урок, чтобы нашим детям было комфортно. И конечно методика в рамках дистанционного обучения требует отдельной дидактики в режиме реального времени, и это задача ученых. Мы должны пересмотреть весь комплекс методической работы", - отметила Лазутова.

Она подчеркнула, что Москва за это время "показала невероятные результаты работы в дистанте". "Мы, конечно же, должны помогать России", - добавила Лазутова.

В свою очередь, другой участник дискуссии, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров выразил мнение, что информационные технологии должны совмещаться с личной коммуникацией.

"Я, с одной стороны, отец двоих детей, с другой стороны - лидер, который продвигает различные информационные системы в социальном блоке. С одной стороны, я вижу школу как некое присутственное место, где есть педагог, где есть социум и персональное общение детей, совместные игры и совместный процесс обучения, а не только технологичный трансфер знаний из компьютера или из головы в голову ребенка",- считает Макаров.

По его мнению, обучение в школе - это некий процесс становления личности. "Другой вопрос - надо не забывать, что дети становятся другими. Если мы не обеспечим трансформацию инструментов образовательного процесса в правильную сторону, мы потерям детей с точки зрения привлекательности процесса получения знаний", - сказал он.

"Пандемия очень сильно толкнула нас вперед с точки зрения образования, тем не менее невозможно искусственным интеллектом заменить общение. Можно делать красивые презентации, транслировать красивые картинки и увлекательные игры, которые погрузят ребенка в мир получения знаний, но если мы потеряем фактор личного общения, мы потеряем и детей, и систему образования, с моей точки зрения как родителя", - считает Макаров.

Между тем, заместитель руководителя департамента образования Москвы Наталья Кислева, которая выступала как модератор дискуссии, согласилась, что нужно выстраивать систему образования, где будет личная коммуникация между учителем и учеником.

"Нужно выстраиваю систему взаимодействия и коммуникации между учителем и учениками таким образом, чтобы осталась возможность коммуникации и поговорить. Нужно понимать, каким должен стать современный урок, какие инструменты мы можем использовать в современном уроке", - сказала она.