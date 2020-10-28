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Собянин назвал итоги двух недель по COVID-19 вселяющими осторожный оптимизм

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Последние две недели вселяют острожный оптимизм, городу удается бороться с коронавирусом, не прибегая к тотальному закрытию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в среду.

"Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики", - сказал Собянин.

По его словам, прирост новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. "При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд - 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки", - отметил мэр.

Он уточнил, что стабилизировался и уровень госпитализации - "примерно 1200 пациентов ежедневно, рост за неделю 3%".

Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить новые ограничения в столице. "Многое зависит от объективных факторов - скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения - выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - пояснил мэр.

Он также не видит необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения коронавирусной инфекции. "Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи", - сказал Собянин.

Он напомнил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. "С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около 5 тысяч коронавирусных коек - почти в два раза больше, чем месяц назад", - пояснил мэр.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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