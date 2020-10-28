В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Еще 66 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом в среду.

Общее число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6 578 до 6 644.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 75 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро вторника в городе было подтверждено 409 022 случаев COVID-19.

28 октября мэр Москвы Сергей Собянин продлил до конца ноября действующие ограничения. Так, до 29 ноября сохраняется требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также действие системы чек-ин в ночных заведениях.

Также Собянин предупредил, что "никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима". Вводить новые ограничения, по мнению мэра Москвы, пока необходимости нет.