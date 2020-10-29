Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Мэрия Москвы заявила о возможности построить COVID-госпиталь за месяц

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московские строители в случае необходимости готовы повторить опыт весны и построить полноценный капитальный госпиталь за месяц, сообщила пресс-служба стройкомплекса столицы в четверг.

"Объекты масштаба госпиталя "Вороновское" в случае необходимости можем построить так же быстро и даже не один. В ходе этой стройки столичный стройкомплекс продемонстрировал всю свою мощь, технологии, уровень управления строительством. 350 организаций и компаний производили комплектующие и материалы для этой больницы. И все они работали как единый механизм", - сказал вице-мэр Андрей Бочкарев.

Инфекционная больница в поселении Вороновское была построена весной за 34 дня. На участке площадью примерно 40 га было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.

Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также имеет в своем составе лечебные, реанимационные и операционные блоки, собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с "чистыми" зонами, общежития для персонала, информационный центр и другие объекты.

"При строительстве инфекционной больницы в Вороновском применялись передовые методы организации строительного процесса и технологии. В перспективе мы планируем их внедрять на строительстве других объектов в городе", - говорил тогда Бочкарев.

Накануне, 28 октября, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время перепрофилирование обычных больниц в госпитали для лечения коронавирусной инфекции не требуется. При этом он напомнил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке.

Всего в Москве с начала года построено 16 соцобъектов, в том числе пять объектов здравоохранения. "Программа строительства таких объектов будет продолжена и в будущем. Так, к 2022 году за счет города и инвесторов планируется возвести 51 объект здравоохранения", - говорил Бочкарев в начале августа.

В период с 2011 по настоящее время в столице введено около 90 медицинских объектов.

Москва Коронавирус Сергей Собянин Андрей Бочкарев Вороновское

Новости по теме

Новости

Единая транспортная карта заработает в Москве и Подмосковье с нового года

Группа мусульман устроила акцию у посольства Франции в Москве

Группа мусульман устроила акцию у посольства Франции в Москве

В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

"Дистанционку" для учеников 6-11 классов в Москве продлили до 8 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Глава института "Микроб" не увидел смысла в дезинфекции улиц

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');