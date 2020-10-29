Мэрия Москвы заявила о возможности построить COVID-госпиталь за месяц

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московские строители в случае необходимости готовы повторить опыт весны и построить полноценный капитальный госпиталь за месяц, сообщила пресс-служба стройкомплекса столицы в четверг.

"Объекты масштаба госпиталя "Вороновское" в случае необходимости можем построить так же быстро и даже не один. В ходе этой стройки столичный стройкомплекс продемонстрировал всю свою мощь, технологии, уровень управления строительством. 350 организаций и компаний производили комплектующие и материалы для этой больницы. И все они работали как единый механизм", - сказал вице-мэр Андрей Бочкарев.

Инфекционная больница в поселении Вороновское была построена весной за 34 дня. На участке площадью примерно 40 га было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.

Полноценный госпиталь на 800 коечных мест оснащен всем необходимым современным оборудованием, а также имеет в своем составе лечебные, реанимационные и операционные блоки, собственную кислородную станцию, блоки приема и выписки пациентов с "чистыми" зонами, общежития для персонала, информационный центр и другие объекты.

"При строительстве инфекционной больницы в Вороновском применялись передовые методы организации строительного процесса и технологии. В перспективе мы планируем их внедрять на строительстве других объектов в городе", - говорил тогда Бочкарев.

Накануне, 28 октября, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время перепрофилирование обычных больниц в госпитали для лечения коронавирусной инфекции не требуется. При этом он напомнил, что были открыты резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке.

Всего в Москве с начала года построено 16 соцобъектов, в том числе пять объектов здравоохранения. "Программа строительства таких объектов будет продолжена и в будущем. Так, к 2022 году за счет города и инвесторов планируется возвести 51 объект здравоохранения", - говорил Бочкарев в начале августа.

В период с 2011 по настоящее время в столице введено около 90 медицинских объектов.