Больница в новой Москве приняла первых пациентов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Инфекционная больница в поселении Вороновском, построенная за месяц, приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил сайт мэрии Москвы во вторник.

"За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900", - рассказал сайту главный врач ГКБ № 68 Сергей Переходов.

По его словам, в клинике будут работать более 1 тыс. медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. "На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов", - пояснил главврач.

"Для центра закупили более 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала. Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность", - добавил Переходов.

Ранее сообщалось, что инфекционный стационар площадью более 80 тыс. кв. метров вошел в состав ГКБ №68 имени В.П. Демихова.

Строительство инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. Построены порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа на участке около 40 га.