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Больница в новой Москве приняла первых пациентов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Инфекционная больница в поселении Вороновском, построенная за месяц, приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил сайт мэрии Москвы во вторник.

"За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900", - рассказал сайту главный врач ГКБ № 68 Сергей Переходов.

По его словам, в клинике будут работать более 1 тыс. медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. "На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов", - пояснил главврач.

"Для центра закупили более 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала. Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность", - добавил Переходов.

Ранее сообщалось, что инфекционный стационар площадью более 80 тыс. кв. метров вошел в состав ГКБ №68 имени В.П. Демихова.

Строительство инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. Построены порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа на участке около 40 га.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Сергей Собянин

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