Единая транспортная карта заработает в Москве и Подмосковье с нового года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Жители Москвы или Подмосковья пользуются разными картами. С января месяца, благодаря нашей совместной (с Москвой - ИФ) стратегии, будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном (транспорте - ИФ), и на автобусах, везде", - сказал Воробьев. Видео со словами губернатора представлено в его телеграм-канале.

Воробьев добавил, что также карта будет действовать "и в других регионах".

В настоящее время на территории Московской области действует транспортная карта "Стрелка", на территории Москвы – транспортная карта "Тройка".

Ранее сообщалось, что в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона. Подписанный документ, среди прочего, предполагает открытие новых маршрутов наземного транспорта, развитие Московских центральных диаметров, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.