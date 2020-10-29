Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Единая транспортная карта заработает в Москве и Подмосковье с нового года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В автобусах и электричках Москвы и Московской области с нового года будет действовать единая транспортная карта, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Жители Москвы или Подмосковья пользуются разными картами. С января месяца, благодаря нашей совместной (с Москвой - ИФ) стратегии, будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном (транспорте - ИФ), и на автобусах, везде", - сказал Воробьев. Видео со словами губернатора представлено в его телеграм-канале.

Воробьев добавил, что также карта будет действовать "и в других регионах".

В настоящее время на территории Московской области действует транспортная карта "Стрелка", на территории Москвы – транспортная карта "Тройка".

Ранее сообщалось, что в четверг мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона. Подписанный документ, среди прочего, предполагает открытие новых маршрутов наземного транспорта, развитие Московских центральных диаметров, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.

Москва Московская область

Новости

Группа мусульман устроила акцию у посольства Франции в Москве

Группа мусульман устроила акцию у посольства Франции в Москве

В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

"Дистанционку" для учеников 6-11 классов в Москве продлили до 8 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Глава института "Микроб" не увидел смысла в дезинфекции улиц

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');