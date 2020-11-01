В Подмосковье реконструируют автовокзалы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Реконструкцию автовокзалов планируют провести в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас всего 44 вокзала в Московской области, и мы тоже привлекаем инвесторов. Это Подольск, Мытищи, Ногинск. Хотим реконструировать вокзалы для того, чтобы они были удобны и комфортны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее был открыт после реконструкции автовокзал "Центральный" на Щелковском шоссе. В рамках сотрудничества по развитию транспортной инфраструктуры Московского региона новый автовокзал перейдет в собственность Москвы, он станет частью единой городской транспортной системы.

Многофункциональное здание автовокзала с прилегающей территорией более 17 тыс. кв. метров включает в себя торгово-развлекательные помещения, а также трехэтажный паркинг. Для пассажиров имеется зал ожидания, комната матери и ребенка, справочная, камера для хранения багажа.

Решение о его строительстве было принято Воробьевым в 2014 году.