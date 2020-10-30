Ракова заявила о "хрупком равновесии" в ситуации с COVID-19 в Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время в столице наблюдается "хрупкое равновесие" в заболеваемости коронавирусом, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), вышедшем в пятницу.

"Так как темпы прироста сокращаются, примерно сколько мы госпитализируем, столько мы выписываем. На сегодняшний день можно сказать, что мы нащупали такое равновесие, но оно очень хрупкое и может качнуться как в ту, так и в другую сторону", - сказала она.

Ракова напомнила, что в конце сентября в Москве начался резкий рост случаев выявления COVID-19. "Они, по сути, достигали 90% в неделю, и количество госпитализированных у нас увеличилось в два раза. Но последние две недели мы видим, что темпы прироста вновь выявленных больных у нас сокращаются", - сказала она.

По словам вице-мэра, за последнюю неделю темп прироста выявленных инфицированных составил 2%, а госпитализаций - 3%.

"Конечно, это вселяет в нас сдержанный оптимизм, что кривая у нас в Москве начинает загибаться. В то же время сами цифры весьма существенны. Ежедневно мы выявляем COVID-положительных от 4 тыс. до 5 тыс. человек. Ежедневно в московские больницы госпитализируется около 1200 средних и тяжелых пациентов", - добавила она.