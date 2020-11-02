Бизнесмен Владимир Маругов убит из арбалета в Подмосковье

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Двое неизвестных проникли в дом бизнесмена Владимира Маругова в Московской области и совершили убийство, его сожительнице удалось спастись, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Двое неизвестных в масках проникли на территорию загородного дома Маругова в деревне Аносино на территории подмосковной Истры. Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, женщине удалось скрыться через окно и вызвать сотрудников полиции из дома соседей.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщил информированный источник, полицейские вскоре обнаружили автомобиль подозреваемых. Напавшие на дом Маругова успели скрыться, заключил собеседник.

Главное следственное управление СКР по Московской области подтверждает возбуждение уголовного дела об убийстве, не уточняя имени погибшего. На сайте ведомства сообщается, что, по предварительным данным, ночью несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать денег. Женщина сбежала и вызвала полицию, а прибывшие на место полицейские обнаружили тело убитого.

Владимир Маругов - хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".

За успешную карьеру в сфере мясопроизводства Маругов получил прозвище "Колбасный король".