В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Задержан один из предполагаемых убийц гендиректора компании "Мясная империя" Владимира Маругова, сообщила журналистам в понедельник представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Она не уточнила имени задержанного и других подробностей, отметив, что они последуют позже. Продолжаются поиски соучастника преступления.
Врадий отметила, что в ходе осмотра брошенного преступниками автомобиля специалисты нашли маски, черные перчатки, арбалет и стрелы к нему.
Руководитель пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова сообщила журналистам, что задержанный оказался уроженцем одной из среднеазиатских республик, 1971 года рождения. "В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сообщила она.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник двое неизвестных проникли в дом Маругова в подмосковной Истре, связали его и находившуюся с ним женщину, потребовали деньги, после чего застрелили Маругова из арбалета.
Женщине удалось сбежать и сообщить о преступлении в полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Владимир Маругов - хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".
За успешную карьеру Маругов получил прозвище "Колбасный король".