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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова
Автомобиль, на котором скрылись преступники
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Задержан один из предполагаемых убийц гендиректора компании "Мясная империя" Владимира Маругова, сообщила журналистам в понедельник представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Она не уточнила имени задержанного и других подробностей, отметив, что они последуют позже. Продолжаются поиски соучастника преступления.

Врадий отметила, что в ходе осмотра брошенного преступниками автомобиля специалисты нашли маски, черные перчатки, арбалет и стрелы к нему.

Руководитель пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова сообщила журналистам, что задержанный оказался уроженцем одной из среднеазиатских республик, 1971 года рождения. "В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник двое неизвестных проникли в дом Маругова в подмосковной Истре, связали его и находившуюся с ним женщину, потребовали деньги, после чего застрелили Маругова из арбалета.

Женщине удалось сбежать и сообщить о преступлении в полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Владимир Маругов - хозяин и генеральный директор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".

За успешную карьеру Маругов получил прозвище "Колбасный король".

Владимир Маругов

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